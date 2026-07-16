David Božić, mladi pijanista koji osvaja svet talentom

David Božić (2013) je mladi pijanista i kompozitor iz Srbije, koji je svoj izuzetni muzički dar pokazao već od najranijeg detinjstva. Trenutno je učenik Osnovne muzičke škole „Kosta Manojlović“ u klasi profesora Siniše Radojčića. Dobitnik je brojnih prvih, specijalnih i laureatskih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a publiku i stručnu javnost osvaja izraženom muzikalnošću, sugestivnim interpretacijama i zavidnom umetničkom zrelošću.
Među njegovim najznačajnijim uspesima posebno se izdvaja pobeda na prestižnom međunarodnom takmičenju Virtuosos V4+, gde je osvojio prvu nagradu i specijalnu nagradu žirija, nastupajući sa simfonijskim orkestrom Concerto Budapest. Do sada je nastupao na najuglednijim koncertnim scenama, među kojima su Kolarčeva zadužbina, Beogradska filharmonija, MTS dvorana i Dom Vojske Srbije. Kao solista je sarađivao sa ansamblima i orkestrima kao što su Orkestar RTS-a, Dečja filharmonija, Južnočeška filharmonija i Concerto Budapest, a nastupao je pod upravom istaknutih dirigenata Andreasa Kelera, Janoša Ača, Petera Valentoviča, Katarine Božić, Ljubiše Jovanovića i Olge Biserčić.
Svoje muzičko obrazovanje dodatno je usavršavao na brojnim master klasovima kod eminentnih profesora i umetnika, među kojima su Dmitrij Ljudkov, Natalija Mladenović, Natalija Trul i Georgi Slavčev.
Pored pijanizma, David se uspešno bavi i komponovanjem, a njegove autorske kompozicije višestruko su nagrađivane i izvođene u zemlji i inostranstvu.
Posebno priznanje predstavlja činjenica da je prvi dobitnik Specijalne nagrade princeze Jelisavete Karađorđević, koju dodeljuje Fondacija „Dobar glas“ za izuzetan umetnički talenat i dostignuća mladih muzičara. Takođe je stipendista Fondacije ugledne međunarodne škole „Nova imena“, čiji je muzički direktor jedan od najznačajnijih svetskih pijanista, Denis Macujev, što predstavlja veliko priznanje i podršku njegovom daljem umetničkom razvoju.
Program:
1. Vidovdan
2. Mi smo deca neba
*Iskra Manojlović, vokalni solista
* David Božić, klavirska pratnja
3. Klod Debisi – Mali crnac
* Jakov Stepanov, klavir
4. Komarovskij – Veseli ples
5. D. Kabalevski – Klovnovi
* Savva Stepanov, violina
* Zoja Stepanova, klavirska pratnja
6. J. S. Bah – Preludijum i fuga, ce-mol
* Timofej Stepanov, klavir
7. G. F. Teleman – Fantazija za solo violinu br. 4
* Zoja Stepanova, violina
8. A. Igudesman – Applemania
* Timofej Stepanov, violina
9. A. Igudesman – Twinkle Twinkle You Big Star
* Zoja Stepanova, violina
* Timofej Stepanov, violina
10. I. Žebeljan – Čudo u Šarganu
* Timofej Stepanov, violina
* David Božić, klavir
11. I. Žebeljan – Felisija
* Zoja Stepanova, violina
* David Božić, klavir
12. J. S. Bah – Svita za violončelo br. 4: Bure i Žiga
* Timofej Stepanov, viola
13. D. Božić – SUZdAlj
14. S. Rahmanjinov – Barkarola
15. S. Rahmanjinov – Preludijum ge-mol
* David Božić, klavir
16. B. Godar – Serenada
17. D. Šostakovič – Preludijum, Valcer
18. D. Božić – HDdRevolution
Trio:
* Zoja Stepanova, violina
* Timofej Stepanov, viola
* David Božić, klavir