Dan preventivnih pregleda u Kruševcu u nedelju

U cilju ranog otkrivanja faktora rizika i kardiovaskularnih oboljenja, i blagovremenog prepoznavanja dalje dijagnostike i lečenja, Dom zdravlja i Opšta bolnica Kruševac, organizuju Dan preventivnih pregleda u nedelju 19. jula od 7 do 15 sati.

Na osnovu određenih analiza koje će biti urađene i pregleda, specijalisti opšte medicine proceniće zdravstveno stanje pacijenta i ukoliko postoje indicije uputiće internisti, čije preglede tog dana organizuje Opšta bolnica.

Dom zdravlja i Opšta bolnica pozivaju lica koja do sada nisu dolazila na preventivne preglede i one koje duže nisu kontrolisale zdravlje ili imaju faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja, da provere svoje zdravlje. Nedelja, 19. jul od 7 do 15 sati.