U Đunisu u toku radovi na izgradnji vodovodne mreže

Javno komunalno preduzeće Kruševac nastavlja sa realizacijom značajnih investicija na širenju vodovodne infrastrukture na seoskom području. Od 2022. godine intenzivno se radi na izgradnji vodovodnog sistema na seoskom području.

U naseljenom mestu Đunis u toku su radovi na izgradnji vodovodne mreže, a u protekle tri godine izgrađeni su magistralni cevovod na pravcu Jošje – Đunis, magistralno cevovod kroz samo naselje, kao i sekundarna vodovodna mreža. Do sada je izgrađeno više od 13 kilometara vodovodnih instalacija, rekao je obilazeći radove u Đunisu direktor Vodovoda Kruševac Vladimir Milosavljević.

Radiće se u dve faze, tokom prve gradi se još 6 km sekundarne vodovodne mreže kroz ovo naseljeno mesto. Po završetku radova biće stvorena mogućnost priključenja domaćinstava na novoizgrađeni vodovodni sistem, a za realizaciju dosadašnjih aktivnosti u samom naseljenom mestu Đunis izdvojeno je više od 100 miliona dinara.

Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republičke direkcije za vode,Grada Kruševca i JKP Vodovod Kruševac, čime se nastavlja kontinuirano ulaganje u razvoj komunalne infrastrukture i unapređenje kvaliteta života stanovnika seoskih područja.

Treba napomenuti da je do sada 15 sela priključeno na vovodnu mrežu: Veliko Grkljane, Kamenare, Konjuh, Ljubava, Lazarevac, Komorane, Globare, Velika Lomnica, Buci, Dvorane, Petina , Polajci, Lovci, Zdravinje, Pozlata, a u fazi izgradnje su Kaonik, Jošje i Đunis.