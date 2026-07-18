Proba pred koncert “Na krilima muzike”

Na krilima muzike – naziv je koncerta koji će sutraa od 19 časova biti održan u Mozaik sali Grada Kruševca. Zabležili smo kako izglwsa proba pred sutrašnji muzički događaj.

Učesnici koncerta su višestruko nagrađivani u zemlji i inostranstvu učenici Muzičke škole “Kosta Manojlović” u Zemunu – četvoro dece porodice Spepanov: Zoja Stepanova, klavir, violina, Timofej Stepanov, klavir, violina, viola, Jakov Stepanov, klavir, Savva Stepanov, violina i David Božić, virtuoz na klaviru i kompozitor. Gošća koncerta je Iskra Manojlović, vokalni solista iz Kruševca.