Otvaranjem likovne kolonije sutra počinje tradicionalna muzička manifestacija “Stanislav Binički”

Otvaranjem likovne kolonije u porti Crkve Svetog Prokopija, sutra u 10 sati počinje tradicionalna muzička manifestacija “Stanislav Binički”.

U ponedeljak, 27. jula u dvorištu škole koja nosi ime slavnog kompozitora i u porti Crkve od 19,30 biće otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji, sledi polaganje cveća na bistu Stanislava Biničkog i od 20,30 koncert kamernog sastava Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane “Stanislav Binički.

Organizatori dvadesettreće manifestacije su KUD Stanislav Binički, MZ Jasika i Kulturni centar Kruševac.