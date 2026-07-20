U okviru preventivnih pregleda u nedelju ukupno pregledano 200 sugrađana

U okviru preventivnih pregleda koji su organizovani u nedelju zajedničkom akcijom Doma zdravlja i Opšte bolnice Kruševac ukupno je pregledano 200 sugrađana, od kojih je 20 upućeno na preglede kod interniste, a 26 kod izabranog lekara radi korekcije propisane terpaije.

Dom zdravlja i kruševačka bolnica ciklus preventivnih pregleda nastaviće od septembra, a po reakcijama građana ovi preventivni pregledi su svrsishodni, nema listi čekanja, a saveti lekari i medicinskog osoblja nisu se samo odnosili na ciljane preglede, već na zdravstveni status svakog pojedinca uopšte.

Odziv onih koji su došli da se pregledaju bio je veći od očekivanog, pa je radno vreme produženo van planiranog termina, kako bi se svim građanima pružila prilika da budu pregledani u okviru ove akcije.