Kompanija Antić Kosta DOO Stalać postoji od 1959. godine. Danas slovi za jednu od najprestižnijih firmi u oblasti metalne galanterije koja se koristi u građevinarstvu i po tome je lider na Balkanu.

Posluje u više od 15 zemalja sveta, a od nedanvo proizvodi iz njihovih pogona naći će se i na Američkom tržištu.

– Rad u našoj kompaniji podrazumeva poznavanje i poštovanje svakog radnika i njegovog radnog mesta, poslovno okruženje spremno za rad odmah kada radni proces počinje, a negovanje međuljudskih odnosa je imperativ za dobro poslovno okruženje, ističe tehnički direktor Slavoljub Basailović. – Na sajmovima zapošljavanja smo prisutni uvek i tada delimo flajere i drugi propagandni materijal i ličnim kotaktom prikazujemo i opisujemo proizvodni prosec, firmu i poslovno okruženje, kao i svako radno mesto.

Pored osnovne delatnosti u kompaniji Antić Kosta DOO Stalać neguje se društveno socijalna odgovornost, te otuda i učešće na brojnim za širu zajednicu, važnim manifestacijama, a kad zatreba i na humanitarnim akcijama.