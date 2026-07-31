31/07/2026 - 22:11
RTK | Radio televizija Kruševac
Kultura

„Vuletovi dani” po 28. put, u znak sećanja na velikog pevača i kompozitora narodne muzike

Autor: RTK

Manifestacija “Vuletovi dani”, počinje u nedelju  2. avgusta,  na praznik Svetog Ilije, u znak sećanja na velikog pevača i kompozitora narodne muzike – Vukašina Vuleta Jevtića,  legendarnog kafanskog pevača, rođenog u  Rosici, selu nadomak Ribarske Banje kod Kruševca.

Inače, tradicionalana manifestacija „Vuletovi dani”, 28. po redu, počinje u Rosici, u 16 sati, polaganjem cveća na Spomen česmu, a nastavlja se kulturno- umetničkim programom od 17 sati u porti Crkve Svetog Ilije u Ribaru.

Manifestacija se završava u ponedeljak, od 19 sati u Amfiteatru Ribarske Banje,  tradicionalnim programom “Veče Vuletove pesme”.