U Palati Srbija potpisani ugovori za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima u seoskim sredinama

U Palati Srbija potpisani ugovori za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima (DVD), u seoskim sredinama. Predstavnici 25 gradova i opština širom Srbije, među kojima i gradonačelnik kruševca Ivan Manojlović, potpisali su ugovore kojima se uređuju domovi, obezbeđuje nova oprema, montažni objekti za smeštaj vatrogasnih vozila i opreme, kao i bolji uslovi za rad u 37 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sklopljen je prethodno protokol o saradnji na ovom programu, a potpisivanju je prisustvovao prvi potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Ukupna vrednost dodeljenih sredstava iznosi 78,3 miliona dinara, a od 37 podržanih dobrovoljnih vatrogasnih društava, pet je u osnivanju. Maksimalan iznos dodeljenih sredstava po društvu iznosio je četiri miliona dinara. Prilikom izbora projekata vodilo se računa o stepenu razvijenosti lokalnih samouprava, njihovom položaju u pograničnim područjima i ugroženosti od požara, kako bi podrška bila ravnomerno raspoređena širom Srbije. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predstavnici Vatrogasnih saveza Srbije i Vojvodine, kao i lokalnih samouprava i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Dobrovoljna vatrogasna društva podržana konkursom imala su 669 intervencija tokom 2024. i 2025. godine. U sedam opština podržano je više dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u Bačkoj Topoli i Žitištu čak po četiri. Zahvaljujuću ovom programu Toplički okrug dobija prvo seosko dobrovoljno vatrogasno društvo u Žitorađi, a prvi DVD dobija i Vlasotince.