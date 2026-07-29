Dva nova igrača Napretka

FK Napredak je jači za iskusnog krilnog napadača Nikolu Srećkovića (30 godina), koji dolazi iz niškog Radničkog, a potpisao je ugovor na dve godine.

U Srbiji je nastupao i za Rad, Voždovac, Vojvodinu, Spartak i Novi Pazar. U sezoni 2024/25 nosio je dres Visle Plock, a branio boje banjalučkog Borca i Veleža iz Mostara u Premijer ligi BiH. Sa Borcem je igrao u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a postigao je gol protiv Ki Klasvika.

Na domaćoj superligaškoj sceni ima više od 200 nastupa, uz učinak 31 gol i 18 asistencija.

Konkurenciju u odbrani pojačaće štoper Vuk Bogdanović (24 godine), koji je došao na pozajmicu iz TSC – a. Prve fudbalske korake napravio je u Crvenoj zvezdi. U seniorskoj konkurenciji igrao je i za Spartak, Vojvodinu, Voždovac, Mladost, Čukarički, Dubočicu, OFK Beograd, sa kojim je izborio superligaški status…

Izvor i foto: FK Napredak