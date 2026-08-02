EXPO karavan se zaustavio u Kruševcu: Srbija nije samo Beograd

U susret specijalizovanoj izložbi EXPO, koja će 2027. godine biti održana u Beogradu, Ekspo karavan – Paviljon igre otpočeo je putovanje 18. jula iz Trstenika. Tokom narednih meseci, karavan će obići 30 mesta u Srbiji, donoseći građanima deo atmosfere najvećeg međunarodnog događaja kroz bogat i interaktivan program koji objedinjuje sport, muziku, kulturu, edukaciju i inovacije. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa sadržajima EXPO 2027, ali i da učestvuju u brojnim aktivnostima namenjenim svim generacijama. EXPO karavan se u nedelju 2. avgusta zaustavio u Kruševcu.

Prisutne je u ime grada domaćina pozdravio gradonačelnik Ivan Manojlović. Jedan od slogana je “Grad Kruševac – tradicija budućnosti” , a centralna manifestacija organizovana je u centru grada na platou ispred Doma Sindikata.

Srbija nije samo Beograd , rekla je u pozdravnoj reči Jelena Parezanović, direktorka marketing sektora Expo 2027.

Pored brojnih ustanova, posetiocima u se predstavili i vrhunski mladi sportist , ambasadori carskoga Kruševca. a sa sugrađanima su razgovarale i legende kruševačkog sporta, čija su imena zapisana u analima sporta na prostoru sadašnje i eks države.