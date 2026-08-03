03/08/2026 - 13:32
RTK | Radio televizija Kruševac
Kultura

Sutra počinje Bistričko kolo”

Autor: RTK

Tradicionalna manifestacija „Bistričko kolo” počinje sutra,  u 20 sati, u Domu kulture  u Dvoranu, zajedničkim koncertom kulturno-umetničkih društava iz Dvorana, Zdravinja, Pepeljevca, Padeža, Meševa i Aleksandrovca. 

Manifestacija se nastavlja u sredu, kada će biti  otvorena likovna kolonija od 10 sati, a radovi će biti izloženi istog dana od 17 sati. U okviru kolonije biće održan Javni čas slikanja od 11 sati.

U četvrtak  od 18 sati  u Porti Hrama Sv. proroka Ilije u Dvoranu biće održan  književni program u organizaciji Književnog društva prosvetnih radnika iz Kruševca i KUD Bistrica iz Dvorana.