Sutra počinje Bistričko kolo”

Tradicionalna manifestacija „Bistričko kolo” počinje sutra, u 20 sati, u Domu kulture u Dvoranu, zajedničkim koncertom kulturno-umetničkih društava iz Dvorana, Zdravinja, Pepeljevca, Padeža, Meševa i Aleksandrovca.

Manifestacija se nastavlja u sredu, kada će biti otvorena likovna kolonija od 10 sati, a radovi će biti izloženi istog dana od 17 sati. U okviru kolonije biće održan Javni čas slikanja od 11 sati.

U četvrtak od 18 sati u Porti Hrama Sv. proroka Ilije u Dvoranu biće održan književni program u organizaciji Književnog društva prosvetnih radnika iz Kruševca i KUD Bistrica iz Dvorana.