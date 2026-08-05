Održana sednica Gradskog veća, među najvažnijim tačkama šestomesečni Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca

Održana je 150.sednica Gradskog veća na kojoj je razmatrano ukupno 18 tačaka. Među najvažnijim je šestomesečni Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar – jun 2026.

Na samoj sednici, a u vezi sa ovom tačkom bilo je i najviše diskusije među Gradskim većnicima. Ustanove i Javna preduzeća podneli su molbe za nova zapošljavanja koja se nakon sednice prosleđuju Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, čija Komisija razmatra opravdanost molbi.

Zahteve su podneli JKP Vodovod Kruševac, Gerontološki centar, Centar za socijalni rad, PU Nata Veljković i Narodna biblioteka Kruševac.

Razmtrano je i više žalbi gde je Gradsko veće odlučivalo kao drugostepeni organ. Razmatrani su i usvojeni dopunjeni cenovnici JKP Vodovod Kruševac i JKP Kruševac.