Na vest o smrti Pavla Jevtića (1949-2025): Iza sebe ostavio neizbrisiv trag u srpskom fudbalu

Pavle Jevtić rođen je 25. februara 1949. godine u selu Stave, nadomak Loznice. Još od najranijih dana bio je zaljubljenik u fudbal – prve korake na terenu napravio je u Loznici, potom nastupao za šabačku Mačvu, da bi 1972. godine započeo profesionalnu karijeru u FK Novi Sad. Dve godine kasnije prelazi u FK Napredak iz Kruševca, gde započinje svoju briljantnu karijeru kao centarfor i jedan od najubojitijih strelaca Druge savezne lige.

U sezoni 1975/76. sa ekipom FK Napredak ostvaruje veliki uspeh – plasman u Prvu saveznu ligu Jugoslavije, u kojoj nastavlja da briljira kao jedan od najboljih golgetera. Tokom karijere, igrao je i za FK Radnički iz Kragujevca, FK Timok iz Zaječara i na kraju za FK Čelik iz Zenice, gde je završio svoju igračku karijeru.

Godine 1975. bio je član Mediteranske reprezentacije SFRJ.

Nakon završetka igračke karijere, posvetio se trenerskom pozivu, s posebnim entuzijazmom radeći s mlađim kategorijama. Bio je izuzetno posvećen radu s decom, a među brojnim talentima koje je oblikovao ističe se i naš reprezentativac Luka Jović, koji je proveo više godina pod njegovim vođstvom.

Pavle Jevtić je iza sebe ostavio neizbrisiv trag u srpskom fudbalu – kako kao izuzetan igrač, tako i kao predani trener i mentor mladih generacija.

Sahrana će se obaviti u subotu, 9. avgusta, u 13 časova na Starom groblju u Kruševcu.