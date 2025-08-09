ZAVIČAJNIK: Profesor istorije Milan Milošević o kneginji Milici

Kneginja Milica Hrebeljanović supruga srpskog kneza Lazara rođena Nemanjić 1335. preminula i sahranjena u manstiru Ljubostinja 1405. godine gde se zamonašila sa imenom Evgenija. Bila je vladarka Srbije nakon Lazareve pogibije, veoma obrazovana, bavila se diplomatijom i književnošću.

Srpska pravoslavna crkva je proslavlja kao svetitelju prvog avgusta, kada je i dan njenog sina Despota Stefana Lazarevića.

O knjeginji Milci govorio je profesor istorije Milan Milošević u rubrici ZAVIČAJNIK Jutarnjeg programu Televizije Kruševac.