„Kotlić 2025“ u okviru Miholjskih susreta sela

Na plaži jezera Ćelije u Zlatarima održana je manifestacija ,,Kotlić 2025“, realizovana u okviru Miholjskih susreta sela Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije. Organizator je opština Brus, uz podršku MZ Zlatari, TOO, Centra za kulturu, Sportskog centra i JKP ,,Rasina“.

Osim takmičenja u pripremanju riblje čorbe, manifestacija je obuhvatila i revijalni deo u kome je oko 20 ekipa iz različitih krajeva Srbije pripremalo različite specijalitete.

U kulturno-umetničkom programu su nastupili članovi Etno grupe Brus i KUU Kopaonička frula.

U sportskom delu manifestacije organizovano je takmičenje u nadvlačenju konopca.

Miholjski susreti sela realizuju se peti put sa ciljem da se upotpune društveni i sportski sadržaji na selu, sačuva tradicionalni način života i kulturno-istorijsko nasleđe i promoviše seoski turizam.