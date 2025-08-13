Sportski dan u Sportsko rekretaivnom centru Samar

Sportsko rekretaivni centar Samar otvorio je kapije teniskog i odbojkaškog terena gde su mladi odbojkaši Kluba Napredak i Teniskog kluba Kruševac imali još jedan sportski dan.

Ovaj sadržaj je u okviru Kulturnog leta Specijalne bolnice Ribarska Banja.

Dvadesetoro dece Odbojkaškog kluba Naparedak 037 peti put treniraju na Samaru, dok su mladi teniseri prvi put.

Posećenost bazena na Samaru tokom čitave sezone je odlična, a u ponudi je i bilijar i iznajmljivanje bicikala.

Ove godine uvedena je još jedna novina – ručna masaža, za koju je interesovanje posetilaca veliko. Bazeni u Sportsko rekreativnom centru Samar biće otvoreni do kraja septembra.