Ministri odbrane Srbije i Azerbejdžana, Gašić i Hasanov, položili vence na Slobodištu

Ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić sa ministrom odbrane republike Azerbejdžan general pukovnikom Zakirom Hasanovim položio vence na spomenik posvećen palim pripadnicima Vojske, Policije i rezervnog sastava poginulim u ratovima od 1991. do 1999. godine. Ministar Gašić naglasio je da je ministar Ayerbejdžana odličan poznavalac srpske istorije.

Ceremonija je održana u okviru zvanične posete delegacije Ministarstva odbrane Azerbejdžana Republici Srbiji. Polaganjem venaca, ministri Gašić i Hasonov iskazali su poštovanje prema žrtvama ratnih stradanja i naglasili značaj očuvanja kulture sećanja.

Tom prilikom, ministar Gašić izrazio je zahvalnost generalu-potpukovniku Hasanovu koji je polaganjem venca kraj „Spomenika palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava od 1991 – 1999“ ukazao veliku čast Republici Srbiji, Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije, gradu Kruševcu i njemu lično.

– Azerbejdžan je zemlja koja iskazuje veliko prijateljstvo prema Republici Srbiji, a mi kao ministri odbrane pokušavamo da pratimo put i pravac koji naša dva predsednika grade više godina – rekao je ministar Gašić.

On je s ponosom general-potpukovniku Hasanovu predstavio tenk T-55 koji se nalazi u okviru Spomen kompleksa Slobodište i koji je branio i odbranio granice Srbije tokom agresije na našu zemlju.

– Mi smo ponosni na sve ono što je Vojska Srbije radila ikada boreći se za svoj narod i svoju zemlju. Vojska Srbije je uz pomoć predsednika Republike Aleksandra Vučića svake godine sve sposobnija, jača i veća i taj trend će se nastaviti – istakao je ministar Gašić.

General-pukovnik Hasanov rekao je da ministra Gašića poznaje jako dugo, kao i da predsednici Srbije i Azerbejdžana imaju odlične i prijateljske odnose što utiče i na saradnju dveju država.

– Mi stalno razmenjujemo iskustva, srpska vojska ima borbena iskustva, kao i mi, a razmena iskustava je jako važna za nas. Mi sarađujemo u mnogim važnim oblastima, u poslednje vreme, to su pitanja sajber bezbednosti, elektronskih dejstava, protivelektronske borbe, kao i upotreba bespilotnih letelica. Na predlog ministra Gašića imamo i dobru saradnju u oblasti vojnog obrazovanja – rekao je ministar odbrane Azerbejdžana.