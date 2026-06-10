U okviru VIDOVDANSKIH SVEČANOSTI 2026. GODINE, danas se na Atletskom stadionu u našem gradu održava Međunarodni atletski miting MEMORIJAL VERA NIKOLIĆ.

Početak manifestacije zakazan je za 17 časova. Ova sportska manifestacija iz godine u godinu okuplja atletičare iz Srbije i regiona, promovišući sportski duh, zdrav način života i razvoj atletike među mladima.

Očekuje se učešće velikog broja takmičara različitih uzrasnih kategorija, kao i prisustvo brojnih sportskih radnika, trenera i ljubitelja atletike. Cilj manifestacije je promocija sportskih vrednosti, podsticanje mladih na bavljenje sportom i negovanje sećanja na jednu od najvećih atletičarki sa ovih prostora.