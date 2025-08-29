Danas se praznuje Sveti Roman Đuniški Čudotvorac, veliki podvižnik i molitvenik iz 10. veka.

Hiljade hodočasnika dolazi na poklonjenje Manastiru Svetog Romana u Đunisu, sa hramom posvećenim Blagovestima Presvete Bogorodice, u kome se nalazi Grob Svetitelja.

Ovo je jedan od najstarijih srpskih manastira, jedan je od 77 svetinja Mojsinjske Svete Gore, u blizini Južne Morave, u čijim se šumama podvizavao Sveti Roman Đuniski. U manastirskom kompleksu, nalazi se Zvonik, koji je do početka 20. veka bio bolnica za duševne bolesnike, dok je u vreme Deligradske bitke, početkom 19. veka bio bolnica za ranjenike.

U Porti manastira nalazi se Spomen-ploča ruskim dobrovoljcima i grofu Nikolaju Rajevskom, sahranjenom u Gornjem Adrovcu, metohu Manastira Sveti Roman.