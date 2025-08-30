KNJIGA ZA VIKEND: “NAJKRAĆA ISTORIJA SVETA” – od Velikog praska do sadašnjeg trenutka i scenarija budućnosti

Istoričar i naučni publicista Dejvid Bejker odlučio se na neosporni poduhvat. Napisao je, na samo 248 stranica, knjigu “Najkraća istorija sveta”, koja obuhvata kompletnu istoriju svemira – od Velikog praska pre 13,8 milijardi godina, preko nastanka Zemlje i razvoja života, do sadašnjeg trenutka, ali i mogućih scenarija bliske i daleke budućnosti.

„Najkraća istorija sveta“ Dejvida Bejkera je sažet, ali sveobuhvatan pregled istorije univerzuma i od Velikog praska do danas sa posebnim osvrtom na istoriju naše vrste. Iako sažeta, knjiga pokriva širok spektar tema, od nastanka univerzuma, zvezda i galaksija, planeta i živog sveta na Zemlji, preko pojave čoveka i njegovog razvoja do globalizacije i tehnološkog napretka.

“U Najkraćoj istoriji sveta Dejvid Bejker nas upoznaje ne samo s istorijom naše vrste i naše planete nego i s istorijom našeg ogromnog svemira. Mi nismo kraj te priče, niti njen početak, mi smo nastali negde u sredini priče koja će se nasta-vljati još dugo pošto nas više ne bude. Pogled na širinu istorije svemira može da natera čoveka, ili celu jednu vrstu, da se oseća zaista majušno, ali to je i podsetnik na to koliko je život čudesan i zapanjujući. Kao što Bejker piše, kad pogledamo u noćno nebo, ne gledamo u svemir – mi smo svemir koji gleda sebe”, piše o ovoj knjizi Džon Grin.

Potpuna istorija sveta obuhvata neverovatnih 13,8 milijardi godina i ispričana je na izuzetno pristupačan način, kroz hroniku ključnih događaja koji su oblikovali i nas i sve ono što nas okružuje. Impresivna vremenska linija, koju nam autor iscrtava uključuje „nastajanje složenosti“ u kosmosu i stvaranje prvih atoma; poreklo svih galaksija, zvezda i Sunčevog sistema; i evoluciju života na Zemlji, od sićušnih jednoćelijskih organizama do ljudskih bića.

Preplićući uvide iz različitih nauka – uključujući hemiju, fiziku, biologiju, arheologiju i antropologiju – Bejker odgovara na fundamentalna pitanja: kako je vreme počelo? Zašto materija postoji? Šta je učinilo život na Zemlji takvim kakav jeste? Koliko su ljudi uticali na svoju planetu? Bejkerov sveobuhvatni pogled nudi najjasniju sliku onoga što nas može očekivati u budućnosti – i uloge koju još uvek možemo da igramo u sudbini naše planete.