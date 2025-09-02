Međunarodni festival dečijeg pozorišta Limenka tetar fest od sutra u Kruševcu, predstave iz 8 zemalja

Kruševac će od 3. do 7. septembra biti domaćin Međunarodnog festivala dečijeg pozorišta Limenka teatar fest. Publika će imati priliku da pogleda 11 predstava iz 8 zemalja.

Međunarodni festival dečijeg pozorišta Limenka tetar fest sutra počinje u Kruševcu, a spaja umetnost, ekologijui edukaciju najmlađih.

Tokom pet festivalskih dana publika će imati priliku da pogleda jedanaest predstava iz osam zemalja – Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Mađarske, Bugarske, Perua i Slovačke.

Kompanije Transfera, kao sponzor i zvanični logistički partner Festivala, obezbedila je da prikupljene limenka i festivalska oprema bezbedno stignu na odredišta, kako bi ekološka i umetnička poruka stigla do što većeg broja mališana i njihovih roditelja.

Festival već šestnaest godina okuplja decu, roditelje i nastavnike oko inicijative Limenka ulaznica, kroz koju je do sada prikupljeno skoro milion iskorišćenih limenki za reciklažu. Ove godine, mališani će svoje ulaznice moći da KUPE praznim limenkama, koje zatim odlaze na reciklažu, a upravo u tom procesu važan doprinos ima Transfera. Na ovaj način deca uče o ekologiji i reciklaži, ali se i kroz igru i pozorište podstiču da od najranijih godina razvijaju odgovoran odnos prema životnoj sredini. Do sada je u aktivnostima učestvovalo više od 85 hiljada mališana i roditelja iz više gradova u Srbiji.

– U transferi verujemo da je važno da kroz projekte i partnerstva istovremeno podržavamo održivost, kulturu i umetnost, kao stubove koji oblikuju društvo i ostavljaju trag za generacije koje dolaze. Naš zadatak je da svaka limenka prikupljena tokom festivala završi u procesu reciklažei dobije novi život, istakla je menadžerka marketinka kompanije Transfera Marina Rebić.

Podrškom Festivalu u Kruševcu, Transfera nastavlja da ulaže u zajednicu i podržava inicijativekoje spajaju decu, roditelje i zajednicu kroz umetnost, igru i edukaciju o očuvanju životne sredine.

Nosioci inicijative Limenka Teatar Festa su Dečije pozorište Čarapa, Udruženje Eko art i Škola plus. Limenka Teatar Fest u Kruševcu se završava 7. septembra. Zbog održavanja Festivala izmenjen je režim saobraćaja u delu Topličine ulice.