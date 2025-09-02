Otvoren konkurs za prijem kandidata iz građanstva na Kurs za podoficire

Generalštab Vojske Srbije raspisao je javni konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na Kursu za podoficire, radi njihovog prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.

Zainteresovani mladići i devojke mogu da konkurišu za 200 podoficirskih radnih mesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u okviru sledećih rodova i službi: pešadije, artiljerije, artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, oklopnih jedinica, inžinjerije, službi telekomunikacija i vazdušnog osmatranja i javljanja, intendantske, sanitetske, saobraćajne i informatičke službe te više specijalnosti tehničke službe (mototehnika, vazduhoplovno-tehnička i telekomunikacije).

Na konkurs se mogu javiti državljani Republike Srbije rođeni 1989. godine ili kasnije, koji imaju srednju stručnu spremu odgovarajućeg usmerenja, bez obzira da li su služili vojni rok sa oružjem ili ne.

Izborni postupak sprovodi se po principu eliminacije i obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, proveru fizičke sposobnosti, komisijski razgovor i bezbednosnu proveru.

Izabrani kandidati će biti upućeni na osposobljavanje u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu, kao i u centrima za specijalističku obuku Komande za obuku i jedinicama Vojske Srbije. Tokom osposobljavanja, koje traje šest meseci, polaznici imaju obezbeđene novčana primanja, zdravstvenu zaštitu, smeštaj, ishranu i opremu neophodnu za realizaciju nastavnih sadržaja.

Uspešnim završetkom osposobljavanja kandidati stiču uslov za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2025. godine, a zainteresovani kandidati detaljne informacije mogu pronaći na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/lat/22538/javni-konkurs-za-osposobljavanje-na-kursu-za-podoficire-kandidata-iz-gradjanstva