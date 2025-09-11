Dodeljeni Ugovori o donaciji za 13 korisnika projekta “Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa”

U Gradskoj upravi Grada Kruševca dodeljeni su Ugovori o donaciji za 13 odabranih korisnika projekta “Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa”.

Ovim ugovorima obnavlja se i nastavlja dugogodišnja uspešna saradnja između Helpa i grada Kruševca. Projekat finansiraju Švedska vlada preko agencije za međunarodni razvoj i saradnju “Sida” i Grad Kruševac, a realizuje Help u saradnji sa Gradom Kruševcem.

Ugovore su dodelili zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i direktorka Helpa u Srbiji, Aleksandra Brkić.