OVDE TE ČEKAJU BESPLATNI SPINOVI I NEVIĐENA AVANTURA!

Uzmi besplatne spinove

Vreme je za zabavu – priključi se Meridian ekipi, preuzmi bonus i pokreni novu online avanturu!

Ljubitelj si online zabave i slot igara? Na pravom si mestu! Meridian časti sve novajlije – 125 spinova stiže na tvoj račun i to veoma lako.

Šta je potrebno da uradiš? Registruj se na meridianbet.rs sajtu ili mobilnoj aplikaciji, verifikuj svoj nalog i dobijaš čak dva dana potpuno besplatne igre!

Na tvoj račun stižu besplatni spinovi, koje možeš da iskoristiš na igrama Wild Icy Fruits i Candy’s Bonanza, a u naredna tri dana ukoliko deponuješ stiže još spinova!

Da, toliko je jednostavno.

Ne gubi vreme, pokreni svoju zabavu.