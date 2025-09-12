Otvorena jubilarna Župska berba

Privredno-turistička manifestacija ŽUPSKA BERBA u Aleksandrovcu, jubilarna 60. po redu, otvorena je sinoć i trajaće do nedelje, 14. septembra.

Svečanom otvaranju prethodio je defile učesnika Vinskom ulicom do Vinskog trga a posetiocima su se obratili Rade Ćosić, osnivač Vinarije Ćosić i najstariji vinogradar u ovom kraju, Jelena Paunović predsednica Opštine Aleksandrovac i Sara Pavkov ministarka zaštite životne sredine.

Župa ima oko 70 vinarija, mnoge će svoje proizvode predstaviti tokom ove manifestacije koja pokazuje da je grožđe ove godine izuzetno dobrog kvaliteta.

Održan je i kulturno umetnički program, vatromet a svečanom otvaranju ŽUPSKE BERBE prisustvovala je i Nevena Đurić narodna poslanica.