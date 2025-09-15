Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave svečano obeležen pod zastavom koja se vijori sa jarbola na Bagdali

Državni praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave svečano je obeležen pod velikom zastavom koja se vijori sa jarbola na Bagdali.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović rekao je da je zastava bit našeg postojanja, ona nas okuplja, sabira i podseća da smo deo istog korena, iste vere i iste nade.

“Danas stojimo pod simbolom koji nije samo platno i boja na tkanini. Pred nama se vijori ono što su vekovi borbi, nadanja i snova utkali u naš identitet”, kazao je gradonačelnik. Manojlović je istakao da je danas Dan jedinstva i poručio da nas zastava podseća da je snaga našeg naroda u zajedništvu.

U svečanom programu obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave učestvovao je ansambl “Biser” i solista na violini, profesor u Muzičkoj školi “Stevan Hristić”, Stefan Jovanović. Svečanosti su predstavnici Vojske Srbije, Policije, načelnik Rasinskog okruga Ivan Anđelić, saradnici gradonačelnika, predstavnici gradske uprave, direktori javnih preduzeća i ustanova i građani Kruševca.