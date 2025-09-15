Ministar Gašić prisustvovao obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanom obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Gadžinom Hanu.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić, predstavnici Skupštine Severne Makedonije, ministri u Vladi Republike Srbije, Republike Srpske i Severne Makedonije, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, predstavnici organa državne uprave i lokalnih samouprava, članovi udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije i brojni građani.

Tom prilikom, izaslanik predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i savetnik predsednika Miloš Vučević čestitajući praznik istakao je da se danas u Gadžinom Hanu sećamo svih onih „Dragutina“ koji nisu podređivali društvo sebi, nego su sebe dali društvu.

– Zahvaljujući njihovoj žrtvi koja je data, za ono što se ne meri i ne objašnjava, a zove se otadžbina i mi danas postojimo. To postojanje nije ni garantovano, ni nužno, naprotiv to postojanje može se postići jedino poslušanjem i verom u ono što je najvrednije što je srpski narod stvorio, a to je srpska država – rekao je Vučević.

On je istakao da su danas neophodne mudrost i sloga da spasimo ono što se država zove, što su nam preci od Nemanjića, a i pre njih ostavili.

– Da gradimo, a ne da rušimo, da razgovaramo i poštujemo se, da ujedinimo snage za dobrobit otadžbine bez jednoumlja, ali sa jednim ciljem – da sačuvamo, da unapređujemo, da gradimo i snažimo našu Srbiju, da poslušamo, da oprostimo i da idemo napred u miru i mudrosti. Tako ćemo i mi sebe učiniti dostojnim onih koji su se žrtvovali za nas i našu budućnost – rekao je izaslanik predsednika Republike Vučević.

Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit niški Arsenije rekao je da je Gadžin Han varošica u samom srcu Zaplanja, kraja koji je dao veliki broj vojnika čuvenog gvozdenog puka te da nije slučajno što se ovogodišnje obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave odvija na mestu odakle su potekli junaci čija je žrtva upisana u najsvetlije stranice naše istorije i u nebeske knjige Božjeg pamćenja.

– Zato danas na ovom trgu pred spomenikom jednog od njih, Dragutinu Matiću – oku sokolovom iz Kaletinca, mi sa najdubljim pijetetom pamtimo i u sećanje vraćamo ne samo njegovu žrtvu, već i žrtvu celog jednog naraštaja – rekao je Arhiepiskop i Mitropolit niški Arsenije dodavši da je njegov nezaboravan pogled postao simbol budućnosti i snage srpskog vojnika koji nije bio uperen samo ka neprijatelju, već nas podseća na veliku žrtvu naših predaka na kojoj počivaju temelji današnje slobode srpskog naroda.