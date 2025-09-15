Veselin Đorđević iz Globodera ugradnjom solarnih panela koristi snagu sunčevih zraka za dobijanje električne energije

U okviru medijskog projekta INOVATIVNI HORIZONTI koji Televizija Kruševac realizuje uz sufinansiranje Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Republike Srbije, predstavljamo primer primene savremenih tehnologija za podizanje kvaliteta života.

Veselin Đorđević iz Globodera sa svojom porodicom, ugradnjom solarnih panela koristi snagu sunčevih zraka za dobijanje električne energije. Cilj projekta Inovativni horizobnti je da predstavimo praktične primere gde je nauka potencijal za očuvanje životne sredina i održivog razvoja.