Javni pozivi za izbegla lica iz Hrvatske i BiH za kupovinu stambenih objekata i građanske grantove

U toku su javni pozivi koje je raspisao Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, na koje mogu da se jave i konkurišu izbegla lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine a tiču se kupovine stambenih objekata i građanskih grantova koji mogu da pomognu prilikom završetka izgradnje stambenih objekata – kaže Dušan Todorović, načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca.

On još ističe, da Grad Kruševac intezivno radi na lokalnom akcionom planu za migracije koji treba da se definiše narredne četiri godine što će biti značajano za završetak ciklusa stambenog zbrinjavanja ljudi koji dolaze sa prostora bivše Jugoslavije.

Na teriotoriji našeg grada je trenutno 12 lica koja još uvek imaju izbeglički status, a smatra se da na teriotoriji Kruševca živi oko 1.200 do 1.400 ljudi sa prostora bivše Jugoslovaije i taj broj varira u zavisnosti od njihovih sezonskih poslova,