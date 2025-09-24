24/09/2025 - 14:49
Radionice, izložbe i projekcija filma povodom svetskog dana jezika

Autor: RTK

Kako bi se ukazalo na jezičku raznolikost, kulturno bogatstvo i značaj učenja jezika u savremenom društvu, Kulturni centar Kruševac u saradnji sa osnovnim i srednjim školama Rasinskog okruga organizuje sutra radionice, izložbe i projekciju filma od 17 sati u Klubu ustanove.

Učenje jezika otvara vrata boljem razumevanju, podstiče toleranciju i gradi mostove među ljudima različitih kulturnih i jezičkih zajednica. Manifestacija je pokrenuta na inicijativu Saveta Evrope u saradnji sa evropskom komisijom.