Dani Srpske i u Kruševcu

Sutra se u Kruševcu održavaju programi u okviru manifestacija „Dani Srpske u Srbiji“.

U Narodnim muzeju Kruševac gostujući Narodni muzej Republike Srpske prirediće izložbu „Zmijanjski vez – svjetsko nematerijalno nasleđe“, autorke Danijele Đukanović, sa otvaranjem u 18 časova.

Zatim će u Kruševačkom pozorištu, od 20 časova, biti održan koncert grupe „One tri“. Manifestaciju Dani Srpske u Srbiji pod sloganom “Put sabornosti”, Predstavništvo Republike Srpske organizuje u Srbiji 13. put sa ciljem da kvalitetnim i raznovrsnim programima iz oblasti kulture i umetnosti, nauke i privrede na najbolji način Republiku Srpsku predstavi Srbiji.

Tokom manifestacije planirano je više od 20 programa u 13 gradova Srbije, među kojima je i Kruševac.