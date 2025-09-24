SENZACIJA ZA KRAJ SEPTEMBRA: Priključi se Meridianovom turniru i zgrabi 500.000 u kešu!

Preko omiljenih slot igara do 500.000 dinara u kešu!

Da li ste spremni za najluđu zabavu ovog septembra?

Istina je da se leto završava, ali to ne znači da je kraj avanturama! Meridian je pripremio nešto fenomenalno za sve ljubitelje slot igara – neviđenu zabavu, uzbudljivu trku i nagrade kakve do sada još niste videli!

Prijavite se za novi MERIDIAN TURNIR u kojem možete birati omiljenu slot igru i boriti se za vrh tabele, koji donosi neverovatne KEŠ NAGRADE!

Ukupan nagradni fond iznosi 500.000 dinara, a nagrađuju se čak 30 igrača! Dakle, prilika nikad bolja da se domognete keša.

Ko može da učestvuje? Svako ko ima nalog na meridianbet.rs. A, šta ako ga nemate? Bez brige – kreirajte ga OVDE, verifikujte i zgrabite sjajan bonus dobrodošlice od 125 besplatnih spinova, tako da zabava može odmah početi.

Ne propustite priliku, završite septembar na pravi način – sa kešom u rukama!