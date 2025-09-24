Potpisani ugovori između Ministarstva odbrane i preduzeća domaće odbrambene industrije

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas, u okviru 12. Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme „Partner 2025“, potpisivanju ugovora trećeg investicionog ciklusa ulaganja u proizvodne kapacitete privrednih društva iz grupacije Odbrambena industrija Srbije, kao i ugovora za opremanje savremenim naoružanjem i vojnom opremom organizacionih celina Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Potpisivanju ugovora na Beogradskom sajmu prisustvovao je pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da je danas zaključen još jedan važan paket ugovora u delu investicionog ulaganja, koji će doprineti daljem tehnološkom jačanju i podizanju sposobnosti fabrika domaće odbrambene industrije da odgovore zahtevima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

– Paralelno sa povećanjem sposobnosti fabrika Odbrambene industrije Srbije i remontnih zavoda za proizvodnju novih, kao i remont i modernizaciju postojećih sredstava naoružanja i vojne opreme stvaraju se uslovi za uspešnu realizaciju prioritetne proizvodnje za potrebe razvoja i opremanja Vojske Srbije u skladu sa Direktivama predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića – rekao je ministar odbrane.

On je naglasio da su potpisani ugovori o daljem opremanju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije dodatno podigli ukupan obim ugovaranja sa domaćom industrijom u 2025. godini.

– U poređenju sa intervalom od 2001. do 2012. godine, ponosno možemo konstatovati da je u periodu posle toga obim ugovaranja uvećan 15.5 puta. To najbolje ilustruju kolone savremenih sofisticiranih sredstava naoružanja koje su naši građani imali priliku da vide na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“ – istakao je ministar Gašić zahvalivši, tom prilikom, direktorima preduzeća potpisnika rekavši da od njih i u budućem periodu očekuje posvećen rad sa ciljem ispunjenja ugovornih obaveza i zacrtanih planova opremanja Vojske Srbije.

Ugovore o realizaciji finansiranja investicionih projekata za 2025. godinu potpisali su predstavnici Ministarstva odbrane, „Prva iskra-namenska proizvodnja“, „Milan Blagojević – namenska“, „Prvi partizan“, „Zastava oružje“, Kompanija „Sloboda“, HK „Krušik“, „Prva petoletka – namenska“, „Teleoptik – žiroskopi“, „Zastava TERVO“, „FAP Korporacija“, „Zastava Kovačnica“, „PPT TMO“, „Trajal korporacija“, „JUMKO“ i preduzeće „Tigar“.

U ime Ministarstva odbrane ugovore je potpisao predstavnik Uprave za nabavku i prodaju Sektora za materijalne resurse pukovnik Velibor Jovanović.

Na današnjoj svečanosti potpisani su i ugovori o nabavci naoružanja i vojne opreme za potrebe sistema odbrane između Ministarstva odbrane, „Zastava oružja“, „Zastava TERVO“, „Teleoptik – žiroskopi“, „JUMKO“, „Romax Trade“ i predstavnika JP Jugoimport SDPR.

Ove ugovore u ime Ministarstva odbrane potpisali su predstavnik Uprave za nabavku i prodaju pukovnik Jovanović, direktor Vojnotehničkog instituta pukovnik Ivan Pokrajac i predstavnik JP Jugoimport SDPR.