Napredak poražen u Subotici, ostavka predsednika Nenezića

U 10. kolu Super lige Srbije Napredak je poražen na gostovanju Spartaku sa 2:1.

Izveo je Spartak korner sa desne strane, posle velike gužve i nekoliko odbitaka na pravom mestu bio je Danijel Kolarić koji je sa nekoliko metara poslao lopu u mrežu. U 35. minutu Napredak je izjednačio preko Majdevca, ipak, ovaj pogodak je poništen zbog ofsajda.

Nastavak utakmice doneo je nešto bolju igru Napretka, ali je Spatrak znao kako da sačuva stečeno vođstvo, a u 66. minutu i duplira preko Milutinovića.

Kruševljani su uspeli da dođu do počasnog gola u 85. minutu preko Bogdanovskog, ali nije to bilo dovoljno za preokret, iako je Spartak završio meč sa igračem manje posle isključenja Milunovića.

U narednom kolu Spartak gostije IMT-u, dok će Napredak igrati sa Crvenom zvezdom u Kruševcu.

Posle poraza u Subotici, predsednik Kluba Miloš Nenezić, odlučio je je podnese neopozivu ostavku, objavljeno je na zvaničnom klupskom sajtu FK Napredak:

“Poslednjih godina smo uspeli da se održimo u Super ligi sa promenljivim rezultatima, ali u našoj eliti kakva god ona bila, sa rekordnim desetogodišnjim kontinuitetom. Akcenat na domaćim igračima je maksimalan, jedini smo Klub koji ima isključivo domaće igrače, gde su okosnica oni iz Kruševca, a slično je i sa trenerima. Mlađe kategorije su ustrojene i posle dugog niza godina imamo perspektivne igrače na koje se možemo osloniti za buduća vremena.

Značajno smo unapredili fudbalsku infrastrukturu, koja nije bila rešena još od izgradnje Stadiona. Finansijsko stanje smo potpuno stabilizovali, oslonjeni na svoje snage, a minimalno oslonjeni na Grad i značajne pojedince, koji su u organizacionom smislu dali svoj doprinos.

Učvrstili smo Klub na jakim temeljima i ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su verovali u nas, počevši od navijača, građana Kruševca, partnera simpatizera Kluba, saradnika, rukovodstva Kluba i naročito prijatelja koji vole sport i Kruševac.

Međutim, jedan deo takozvanih poznavaoca sporta, koji znaju samod a kritikuju i šire negativizam je neprestano protiv nas, nipodaštavanjem i konstantnim vređanjem, iznošenjem niza neistina i laži nas permanentno omalovažava, na šta nema nikakve sankcije, pa ni reakcije od strane nadležnih.

Takođe, jedan značajan broj sudija i fudbalskih zvaničnika, verovatno tako instruiran, nam nije dozvolio da postignemo ono što smo zaslužili na zelenom terenu, a posebno intervencije iz VAR sobe, kako u prethodnim prvenstvima, tako i u ovom. Iako smo se svim silama i na najrazličitije načine borili sa sudijskim nepravdama, nismo uspeli da se izborimo za pravdeno suđenje.

Današnji poraz, koji nas je direktno bacio na zadnje mesto na tabeli, ne pruža mi drugu mogućnost, već da dam neopozivu definitivnu ostavku na mesto Predsednika FK Napredak.

Sa iskrenom željom da će se Klub u narednom periodu još više unapređivati.

Sa poštovanjem,

Miloš Nenezić”.

Posle oglašavanja predsednika Miloša Nenezića i njegove odluke, ostavku je podnelo kompletno rukovodstvo Kluba.

Izvor: FK Napredak