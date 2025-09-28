“Građani protiv blokada”: U Kruševcu se okupio najveći broj građana do sada

U više od 200 gradova Srbije među kojima je i Kruševac, danas se održavaju mirni skupovi “Građani protiv blokada” kojima se šalej poruka da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar naroda zaustave. U Kruševcu se okupio najveći broj građana do sada.

Duga kolona građana prolazila je centrom Kruševca preko centralnog Trga, pored spomenika Kosovskih junaka, Vidovdanskom i Dušanovom ulicom i nazad do sedišta Glavnog odbora SNS Kruševac.

Ispred prostorija stranke prisutnima se obratio potpredsednik GO SNS Kruševac Zoran Tomić.

– Hvala vam još jednom što smo na miran, dostojanstven i demokratski način iskazali naš stav da želimo da živimo u miru, da se vratimo normalnom životu, da želimo da dižemo i razvijamo naš Kruševac. Dosta nam je više blokada i onih koji žele da nas vrate u ono sramno doba koje je upropastilo ovaj grad. Nastavićemo Srbiju da razvijamo i pružimo punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću koji je odneo važnu pobedu u Njujorku, a mi smo večeras odneli još jednu pobedu u nizu u Kruševcu. Živela Srbija! Živeo Kruševac! – poručio je Tomić i pozvao prisutne da i sledeće nedelje dođu na protest protiv blokada.

I ova šetnja, koja je okupila veliki broj Kruševljana svih generacija, protekla je mirno.