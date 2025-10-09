Prijem mališana povodom Dečije nedelje u PU Kruševac

Povodom Dečije nedelje mališani Predškolske ustanove “Nata Veljković” sa vaspitačima obišli su Policijsku upravu u Kruševcu gde ih je ugostio načelnik Ivan Mileković i njegovi saradnici.

Mališane je pozdravio načelnik Policijske uprave Kruševac Ivan Milenković.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova se svake godine priključuje obeležavanju Dečije nedelje koja se ove godine obeležava od 6. do 11. oktobra kroz realizaciju različitih edukativnih sadžaja koja se pre svega tiču bezbednosti dece i mladih. Bezbednost dece je jedan od prioritetnih zadataka Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom cele godine Ministarstvo unutrašnjih poslova učestvuje u nizu akcija koja ističu značaj bezbednosti dece i utiču da bezbednost dece bude na zadovoljavajućem nivou- rekao je Milenković.

Mališani su bili u prilici da se upoznaju sa policajcima i nauče puno toga o bezbednosti dece u saobraćaju kroz igru i edukativne radionice.