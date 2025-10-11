U Kruševcu mirnom šetnjom građani poručili da su protiv blokada i da žele stabilnu, mirnu i prosperitetnu državu

I ove subote je na ulice Kruševca izašlo više hiljada Kruševljana. Preko 4.500 građana prošetalo je ulicama Lazarevog grada i još jednom poslalo snažne poruke: “Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo!“.

Ovo su samo neke od parola koje su se mogle čuti usput dok je duga kolona građana prolazila centrom Kruševca preko centralnog Trga i pored spomenika kosovskih junaka.

Građani su još jednom rekli dosta je blokada i maltretiranja građana koje traje skoro godinu dana.

Među građanima je bio i Bratislav Gašić, ministar odbrane koji je sa svojim sugrađanima izašao i podržao ih u nameri da se svi zajedno izborimo za slobodan i bolji Kruševac. Kruševac bez blokada i bez nasilja! Hoćemo svoj život nazad!