Kakvo nas vreme čeka narednih sedam dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 23. oktobra, u petak će biti oblačno, a kiša će se sa jugozapada i juga Srbije do kraja dana i u toku noći ka suboti proširiti i na većinu ostalih krajeva, dok će se u većem delu Vojvodine zadržati suvo.
U subotu će na severu biti promenljivo oblačno, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde s kišom, dok se posle podne i uveče očekuje prestanak padavina, a tokom noći i razvedravanje.
Od nedelje do srede jutra će biti pretežno vedra i hladna, u toku dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost, a od ponedeljka i malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.
U sredu posle podne i uveče na severu i zapadu, a u toku noći i u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje, ponegde sa kišom.
Srčanim bolesnicima se savetuje opreznost
Većina hroničnih bolesnika može osećati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije.
Pojačana opreznost se savetuje srčanim bolesnicima.
Od meteoropatskih reakcija očekuju se reumatski bolovi i nervoza. Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se oprez.