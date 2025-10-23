Novi vojnici na obuci u pešadijskim jedinicama Vojske Srbije

U pešadijskim bataljonima iz sastava Druge brigade kopnene vojske u toku je realizacija dodatnog osposobljavanja profesionalnih vojnika koji su u prethodnom periodu primili dužnosti u ovim jedinicama.

Mladi vojnici se u rejonima mirnodopskih lokacija sada obučavaju za obavljanje početnih dužnosti na svojim formacijskim mestima i stiču znanja i veštine za efikasnu borbenu upotrebu ključnog naoružanja i realizaciju taktičkih i vatrenih zadataka na bojištu.

U skladu sa planom osposobljavanja, prethodno su uspešno savladali individualnu obuku, a u ovoj fazi uvežbavaju taktičke radnje i postupke na bojištu u formacijskim odeljenjima. Težište je na zajedničkim taktičkim uvežbavanjima za izvođenje protivpešadijskih i protivoklopnih dejstava.

U obuci se koristi savremeno naoružanje i vojna oprema — oklopna borbena vozila „lazar 3“, sredstva za neposrednu vatrenu podršku, osmatranje i prikupljanje podataka te širok spektar streljačkog naoružanja — kojim su u prethodnom periodu opremljene pešadijske jedinice Vojske Srbije, a kojim su značajno unapređeni vatrena moć, sposobnost manevra i zaštita snaga.

Dodatno osposobljavanje je obavezan deo obuke koju prolaze svi profesionalni vojnici po dolasku u jedinice Vojske Srbije, a njegovom realizacijom postiže se da oni brzo dostignu zahtevane standarde psihofizičke, vatrene i taktičke osposobljenosti i budu spremni da izvršavaju zadatke na bojištu, samostalno i kao članovi posade ili tima.