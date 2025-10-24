U toku pripreme za praznovanje Svete Petke Paraskeve, jedne od najbrojnijih srpskih slava

U toku su pripreme za praznovanje Svete Petke Paraskeve, jedne od najbrojnijih srpskih slava.

Rodom Srpkinja, omiljena Svetiteljka, rođena je u 11. veku u Epivatu, kod Carigrada, u bogatoj hrišćanskoj porodici. Sve imanje podelila je sirotinji i posvetila se podvigu, posteći i moleći se Gospodu 40 godina u Transjordanskoj pustinji.

Čudotvorne Mošti Svete Petke nalaze se u Sabornoj Crkvi u Jašiju, kojoj brojni hodočasnici širom sveta, odlaze na poklonjenje. Svetoj Petki Paraskevi posvećene su brojne srpske crkve i manastiri, među kojima su najpoznatije Kapela Svete Petke na Kalemegdanu, Manastir Izvor kod Paraćina, Manastir Stubal kod Trstenika, crkve na Dubu, Jastrepcu, u Majdevu, Mačkovcu, Bošnjanu, Šancu i mnoge druge. Njene Svete Mošti, trudom Carice Milice, 7 godina – od 1398. do 1405. – bile su u Crkvi Lazarici.

Sveta Petka je zaštitnica majki i dece, siromašnih i bolesnih, krsna slava brojnih srpskih domaćina i pokroviteljka mnogih ustanova, preduzeća i udruženja. Praznuje se molitveno Liturgijski i osveštavanjem slavskih kolača i žita, u krugu porodice i prijatelja.