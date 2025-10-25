Akademija fudbala Trajal proslavlja drugi rođendan

Akademija fudbala Trajal proslavlja svoj 2. rođendan. Akademija nudi obuku i usavršavanje mladih fudbalera i fudbalerki.

Akademija fudbala Trajal proslavlja 2 godine od osnivanja. Akademija je osnovana na inicijativu rukovodstva fudbalskog kluba Trajal kao ideja da Kruševac dobije jednu pravu sportsku priču sa specifičnom idejom i filozofijom rada, a to je da animiramo veliki broj dece, i dečake i devojčice, da se bave fudbalom ali pre svega da se okrenu jednom zdravom načinu života i da iz te neke naše želje proisteknu, nadamo se budući šampioni, izjavio je koordinator i licencirani trenet Akademije fudbala Trajal Boris Jakovljević.

Akademija nudi obuku i usavršavanje tehničkih elemenata, unapređenje veština sa loptom, fizičke pripreme, monitoring rada u klubu, izradu plana ishrane, stručni nadzor i savetovanje i vrhunske uslove za trening. Uzrasna granica za prijem na akademiju je 5 godina.

Akademija fudbala ima svoj trenerski tim što omogućava da se svakom detetu posveti na pravilan način.Ona ne stvara samo fudbalere i fudbalerke, već i prijateljstva, samopouzdanje i ljubav prema igri. Za svako dete koje sanja da obuče dres i istrči na teren, akademija je otvorila svoja vrata, jer svaki šampion nekada je bio dete sa loptom u rukama, a možda je sledeći upravo među njima. Za sve dodatne informacije možete pozvati broj 061/570-1843.