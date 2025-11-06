U Hemijsko-tehnološkoj školi u Kruševcu otvorena učionica opremljena savremenim digitalnim nastavnim sredstvima

U Hemijsko-tehnološkoj školi u Kruševcu, za učenike iz sva tri područja rada otvorena je učionica opremljena savremenim digitalnim nastavnim sredstvima, za kreativne, naučne i druge projektne ideje.

Ovaj projekat MEJKERS LAB – multidisciplinarni inovativni prostor u srednjoj školi u kome učenici i nastavnici zajedno istražuju, stvaraju i povezuju se sa lokalnom i širom zajednicom, realizovan je uz pomoć NORDEUS FONDACIJE – DOSTIGNUĆA MLADIH SRBIJE.

Savremeno opremljenu učionicu u Hemijsko-tehnološkoj školi predstavljamo u okviru medijskog projekta Televizije Kruševac INOVATIVNI HORIZONTI.