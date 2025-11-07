САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ОДБОРА СНС КРУШЕВАЦ

Градски одбор СНС Крушевац огласио се саопштењем за јавност које у целини преносимо:
“Време одговорности је дошло. Нећемо дозволити да било ко стане на пут развоја наше земље и града, да се ико поиграва са судбинама милиона грађана Србије, зарад личних интереса и жеље да се докопа власти преко улице и насиља. Као странка смо апсолутно за то да свако треба да сноси одговорност за своје поступке и дела. Зато сваком пројекту, свакој одлуци, сваком решењу приступамо пажљиво, јер смо свесни огромне одговорности која иде уз дато поверење грађана. Нажалост, видимо да нису сви тога свесни, посебно припадници блокадерске и тајкунске опозиције који сваку прилику користе за стицање јефтиних политичких поена, исказивања мржње и њено ширење што према Александру Вучићу, пре свега, али и премасвакоме од нас напредњака и људи који нису на њиховој страни, јер њихова крилатица гласи „ако ниси уз нас, против нас си“.
Регионални индустријско-технолошки парк је важан пројекат за развој нашег града који је добио подршку државе за реализацију. То ће бити први такав у Србији који се прави са циљем развоја спајања сектора науке, иновација и индустрије у нашем граду и шире. Подржан је од стране ЕУ. Ради се вредно и марљиво, уз поштовање свих прописа са циљем да се рокови испоштују и да се направи амбијент који ће бити идеалан за развој нових идеја и компанија, али пре свега безбедан за његове кориснике. Имамо ситуацију где је Народни покрет Србије објавио снимак радника са градилишта који износи одређене тврдње уз приказивање снимака. Снимак прати и монтажа гласа радника, вероватно са циљем прикривања особе која по свему судећи је то урадила не са циљем да укаже на проблеме, већ да би направила материјал политичким организацијама за ширење панике и лажи.
За сваку сумњу или недостатак у извођењу радова на градилишту, колико смо упућено, постоје процедуре. Ако неко од радника уочи неки пропуст ваљда је природно да се обавести шеф градилиша или надзорни орган у крајњој инстанци. Сумњамо да је особа чији снимак НПС користи у свом политичком деловању је то урадила и да је пре него што је изнела своје претпоставке, о чијој стурчности можемо да дискутујемо, уопште се истима обратио. Упознати смо да надзорни орган ради свој посао и да је сваки недостатак који је уочен отклоњен и да се сви радови који се изводе детаљно проверавају пре него се одобри завршетак истих. Све о чему је дотични са снимка говорио, од стране надзора још много радније предузето да се реши и да се осигура безбедност, уз наравно поштовање свих техничких и технолошких решења за израду истих, о којима сниматељ није ни реч говорио. Толико о стручности, па можемо само да констатујемо да имамо ситуацију о класичном спиновању и злоупотреби пре свега политичке органиозације, која по моделу Мраинике Тепић и њених кока дилера дроге из Моровића, објављује непроверене ствари и покушава да јавност доведе у заблуду и изазове панику, а опет са циљем рушења свега што радимо у интересу свих грађана и државе.
Обично онда у недостатку аргумената за политичку борбу крећу и напади на поједине функционере који су чланови наше странке и обављају важне дужности у граду. Објаве се крећу по друштвеним мрежама уз писање упитних реченица, како би себе заштитили од тужби, а са циљем да се јавност доведе у заблуду и шири мржња и насиље и угрози живот и безбедност истих особа. Нажалост, последња у низу је и директорка предшколске установе „Ната Вељковић“, Весна Живковић коју су припадници странке најгорег начелника генералштаба Поноша напали да врши мобинг над запосленима и организује њихов одлазак у популарно зван Ћациленд. О коментарима, речима увреде и порукама које је добила нећемо говорити. Директорка Весна је у том периоду била ван посла на годишњем одмору, за шта постоји и документација и није нам јасно како мисле да је све то радила? Такође, постоје и процедуре да ако се врши мобинг над неким како се то пријављује и коме. Нисмо видели никакву позитивну интенцију припадника ове странчице осим да поново јавност доведу у заблуду, да своје пратиоце подстакну на мржњу и да пожеле да осете крв, као што нисмо видели на да њихове тврдње изнете у упитним реченицама су реализоване или поткрепљене од стране иког из колектива. Осуђујемо овакво понашање неодговрних лица из ових странака, као и сваког оног ко је нашао за сходно да вређа и омловажава Весну или било коју другу особу и да износи непроверене и нетачне информације по друштвеним мрежама, мислећи да ће то олако проћи.
Зато желимо да потврдимо оно што је председник Александар Вучић рекао, време одговорности је дошло. Због тога у складу са законима наше земље у наредном периоду против одговорних лица за ширење лажи, изазивање панике и угрожавање нечијег живота биће поднете кривичне пријаве и очекујемо да ће наш правосудни систем свој посао радити одговорно и у складу са законом, како им је то и поверено. Нећемо више ћутати и дозволити да било чији живот буде угрожен, а посебно нећемо дозволити да лажи и спиновања пролазе и да не буду адекватно санкционисане”.