Danas je Mitrovdan

Mitrovdan, slava koja se obeležava 8.11. 2025., jedan je od najvažnijih praznika u Srbiji i pravoslavnom svetu.

Slava posvećena Svetom Dimitriju Solunskom, poznatom po hrabrosti i veri, i simbolizuje snagu, zaštitu i prelazak iz jeseni u zimu. Ovaj datum je značajan i za tradicionalne običaje, ali i za modernu proslavu krsne slave u srpskim domovima.

Sveti Dimitrije, rimski vojnik i mučenik, ostao je veran hrišćanskoj veri do smrti. Njegov praznik je prilika da se vernici pomole za zdravlje, uspeh i zaštitu porodice. Mitrovdan se povezuje i sa simbolikom završetka jeseni, pripreme za zimu i očuvanja tradicije kroz generacije.

Na Mitrovdan 8. novembra, u pravoslavnim hramovima služe se liturgije i molitve u čast Svetog Dimitrija. Vernici često pripremaju slavski kolač i žito, dok domaćin uređuje slavski sto sa ikonom Svetog Dimitrija i svećom. U mnogim selima se praktikuju i običaji vezani za poljoprivredu i stočarstvo, kao što je osveštavanje stoke i hrane za nadolazeću zimu.

Mitrovdan je i prilika za proslave krsne slave. Porodice okupljaju bližnje, pripremaju svečani ručak i prenose priče o hrabrosti i veri Svetog Dimitrija. Ovi običaji pomažu u očuvanju kulturnog identiteta i jačanju porodičnih veza, posebno u savremenom tempu života.

Danas, Mitrovdan nije samo verski praznik, već i simbol tradicije i duhovne povezanosti. Mnogi ga koriste za okupljanje porodice i prijatelja, negujući običaje i prenosivši ih mlađim generacijama. Iako je svet u pokretu i tehnološki napredan, vrednosti koje nosi Sveti Dimitrije ostaju snažne i relevantne.