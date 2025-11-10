Rukometaši Napretka 2002 u derbiju kola nadigrali Novi Pazar (26:19)

Rukometaši Napretka 2002 pobedili su у Kruševcu ekipu Novog Pazara sa 26:19 (13:6), u derbiju šestog kola Druge lige Zapad.

Napredak 2002 je maksimalnih plus 11 ostvario u 55. minutu, kada je na semaforu sijalo 25:14. Kruševljane je predvodio golman Damljan Nikolić, koji je proglašen za najboljeg pojedinca, a pratio ga je osmostruki strelac Nikola Pribaković. Sedam golova za domaćina postigao je Vukosav Savić, dok je četiri dodao Miroslav Miljković.

Vodeći Napredak 2002 ima maksimalnih deset bodova, a sledi Novi Pazar sa osam bodova.

Напредак 2002 će u sedmom kolu gostovati Gučevu iz Banje Koviljače.