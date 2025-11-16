Danas je Đurđic, praznik Obnovljenja hrama Svetog Georgija, krsna slava brojnih srpskih domaćina

Sutra je Đurđic, praznik Obnovljenja hrama Svetog Georgija, krsna slava brojnih srpskih domaćina.

Rođen u Kapadokiji, od bogatih i blagočestivih roditelja, visoki oficir Cara Dioklecijana, Sveti Đorđe, pretrpeo je žestoka mučenja zbog vere u Hrista, za Koga je stradao 303. godine.

Ovo je dan molitvenog sećanja na Prenos Moštiju Svetog Đorđa iz Nikomidije u grad Lidu Palestinsku, odakle i majka Svetiteljeva beše.Sveti Car Konstantin podigao je u Lidi, Gradu severno od Svetog Grada Jerusalima – veličanstveni Hram i tu, po Svetiteljevoj želji behu prenesene Njegove Mošti.

Patron Sabornog Hrama Svetog Đorđa u Kruševcu, Sveti Đorđe, proslavlja se Svetom Liturgijom i osveštavanjem slavskih kolača i žita, u skladu sa merama zaštite od kovida 19. Kao i u hramovima, tako i u domovima, kao krsna slava, Sveti Đorđe – Đurđuc – praznuje se – ove godine – u molitvenom tihovanju.