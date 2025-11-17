Petlići i kadeti Napretka jesenji prvaci

U 13. kolu Prve lige RIS, grupa Sever, pioniri i petlići su slavili na gostovanju kod vršnjaka Gradine u Pejovcu i opravdali uloge favorita.

Petlići su trijumfovali sa 7:0. Četiri gola je postigao Novak Đorđević, po jedan Vanja Jovičić, Đorđe Dačković i Novak Cvetljanin. Sa skorom 11 pobeda, i po jednim nerešenim rezultatom i porazom, sa 34 boda petlići su jesenji prvaci, sa četiri boda prednosti u odnosu na OFK 019 i šest u odnosu na OFK Sinđelić, koji doduše ima utakmicu manje.

Pioniri su pobedili Gradinu sa 3:0 golovima Novaka Despotovića, Miljana Jovanovića i Pavla Savića i jesenji deo sezone su završili na trećem mestu na tabeli sa 30 bodova, mada bi mogli i da skliznu na četvrtu poziciju, jer kolo još uvek nije kompletirano.

Kadeti su u poslednjem kolu prvog dela Prve lige RIS doživeli prvi poraz. Jagodina je bila uspešnija na domaćem terenu i slavila sa 2:1, uz gol Ognjena Sapundžića za naš tim, mada je porazu Čarapani „kumovao“ i sudija Miloš Grujić. Bar jednom je propustio da dosudi penal za našu ekipu. Bez obzira na ovaj kiks kadeti su, poput petlića, jesenji prvaci sa 42 boda, dva više, upravo od Jagodine.

