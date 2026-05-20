SREBRNE MEDALJE ZA MLADU SELEKCIJU NAPRETKA

Najmlađe selekcije FK Napredak prethodnih dana su učestvovalena 10. međunarodnom turniru „Zaječar 2016“ i na Plazma Sportskim igrama mladih u Kruševcu.

U Zaječaru su nastupile selekcije dečaka rođenih 2016. i 2018. godine. Starija ekipa je takmičenje završila u grupnoj fazi, dok je mlađa stigla do polufinala, gde je poražena od ekipa Šampiona sa 2:0. Na putu do polufinala su savladali bugarski Vidin sa 2:1, Internacional iz Soko Banje sa 12:0 i izgubili od Timoka sa 2:0.

Na Plazma Sportskim igrama mladih, koje su održane u našem Gradu, nastupila je selekcija rođena 2015. godine. Stigli su naši poletarci do finala i okitili se srebrnim medaljama, jer su u borbi za šampionski pehar doživeli minamalni poraz – 0:1 od ekipe Prosoker.