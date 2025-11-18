Međunarodna stručna konferencija “Mediji za medije regiona” u Vrnjačkoj Banji: Fokus na etici i jačanju lokalnog i regionalnog informisanja

U hotelu CEPTER u Vrnjačkoj Banji održava se prvq Međunarodnq dvodnevnq stručnq konferencija MEDIJI ZA MEDIJE REGIONA.

Organizator je Profesionalno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Ovaj jedinstveni regionalni forum, posvećen je unapređenju medijskih standarda, etici i profesionalnim kapacotetima a otvaranju sstručnog skupa prosustvovali su ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina, predstavnici REM-a i brojnih lokalnih medija. Dvodnevna konferencija okuplja medijske profesionalce iz Srbije i zemalja regiona, sa ciljem razmene znanja, iskustava i zajedničkog delovanja na unapređenju lokalnog i regionalnog informisanja.

Na konferenciji je bilo reči o unapređenju etičkih standarda i kredibiliteta novinarske profesije, osnaživanju lokalnih i regionalnih medija, razvoju novih tehnologija i veštačke inteligencije, profesionalnom izveštavanju o osetljivim društvenim temama i umrežavanju medijskih radnika iz celog regiona.